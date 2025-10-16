DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 16 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 16 ottobre 2025.

Santa Margherita.

Alle nostre amiche e lettrici che portano questo nome e lo festeggiano oggi, buon onomastico!

A Lecce la nostra amica Giovanna Ciampa compie 56 anni: buon compleanno, auguri!

Il 16 ottobre 1978, Karol Wojtyla diventa Papa Giovanni Paolo II. Il 13 maggio 1981 subì un attentato quasi mortale da parte di Mehmet Ali Agca , un killer professionista turco, che gli sparò tre colpi di pistola in piazza San Pietro, pochi minuti dopo che egli era entrato nella piazza per un’udienza generale, colpendolo all’addome. Wojtyła fu presto soccorso e sopravvisse. Dopo l’attentato fu sottoposto ad un intervento di 5 ore e 30 minuti.

Ali Ağca non ha mai voluto rivelare in modo chiaro la verità e ha ripetutamente cambiato versione sulla dinamica della preparazione dell’attentato, a volte suggerendo di aver avuto aiuti dall’interno del Vaticano. I documenti analizzati dalla commissione Mitrokhin dimostrerebbero che l’attentato fu progettato dalla polizia segreta comunista russa, il KGB, in collaborazione con la polizia della Germania orientale, comunista, la Stasi, e con l’appoggio di un gruppo terroristico bulgaro a Roma, che a sua volta si sarebbe rivolto ad un gruppo turco di estrema destra, i Lupi Grigi. Una relazione di minoranza della stessa commissione negò questa tesi; tuttavia, altri documenti scoperti negli archivi sovietici e resi pubblici nel marzo 2005 sostengono la tesi che l’attentato sia stato commissionato dall’Unione Sovietica.

Le motivazioni che avrebbero portato l’URSS a preparare l’attentato non sono state chiarite; probabilmente, l’Unione Sovietica temeva l’influenza che un Papa polacco poteva avere sulla stabilità dei suoi Paesi satelliti dell’Europa Orientale, in special modo la Polonia.

Alla sua morte la folla invocava: “Santo subito”. Il primo maggio 2011 la Chiesa lo ha proclamato Beato.

Proverbio salentino: ACIU STRITTU MINTITE A MIENZU

Posto stretto mettiti in mezzo.

