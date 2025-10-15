LA POLIZIA DI STATO RENDE OMAGGIO AI CARABINIERI CADUTI A VERONA

(f.f.)__________

Gli uomini della Polizia di Stato di Lecce rendono omaggio ai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce dopo la tragica scomparsa di tre colleghi a Verona. Un momento di commozione e rispetto a Lecce in via Lupiae dove ha sede il Comando Provinciale dei Carabinieri. Qui, con tonali accese, il personale della locale Questura ha dimostrato tutta la sua vicinanza all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie dei tre Carabinieri rimasti tragicamente uccisi nell’esplosione avvenuta ieri notte presso un casolare situato nel comune di Castel d’Azzano (VR).

Accolti con commozione dal Comandante Provinciale Colonnello Andrea Siazzu, i rappresentati della Polizia di Stato hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei colleghi caduti nel compiere il proprio dovere, dimostrando il senso di comunità e collaborazione che accomuna le forze dell’ordine presenti sul territorio salentino. In questo momento di grande dolore, quindi, la Questura di Lecce si stringe con affetto e rispetto intorno alle famiglie dei colleghi scomparsi e ai loro commilitoni rinnovando l’impegno comune nel garantire sicurezza e legalità sul territorio.

Il sacrificio e la dedizione dei tre Carabinieri resteranno per sempre esempio di coraggio e senso del dovere per tutti.

Lecce, 15 ottobre 2025.

