IL NUOVO PROGRAMMA DI SILVIA TOFFANIN SU CANALE 5 “This Is Me” : “Bellissimo, ho pianto così tanto…”

di Elena Vada

Stasera mi sento come mia nonna che, dopo aver visto un film, diceva: “Bellissimo, ho pianto così tanto…”

Stasera ho pianto io, da quella romantica, sentimentale, emotiva, nazionalista che sono.

Ma non era un film, bensì una trasmissione televisiva, andata in onda mercoledì 15 ottobre, su Canale 5, condotta da Silvia Toffanin.

Titolo: “This Is Me” e la gentile, garbata Silvia Toffanin, con la sua delicata sensibilità, è entrata nella vita dei famosi e arcinoti personaggi invitati, quelli che hanno saputo trasformare la propria passione, in un lavoro di grande successo.

Quelli di “This Is Me”, sono racconti che scavano nel passato di artisti e sportivi e mostrano non solo l’ impegno e i sacrifici necessari per arrivare in alto, ma anche la costanza che serve per rimanerci.

Necessari talento, volontà, fermezza!

Stasera abbiamo incontrato:

la pluripremiata pop star internazionale Laura Pausini; il grande calciatore Zlatan Ibrahimović; il cantautore e musicista che ha venduto oltre 30 milioni di dischi Gigi D’Alessio. La bandiera italiana del tennis campionessa degli US Open 2015 Flavia Pennetta; il poliedrico attore, regista, cantante e showman Christian De Sica; le leggende italiane dello sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni; l’eccellenza della danza nel mondo Eleonora Abbagnato.

Insieme abbiamo rivissuto i momenti più importanti della loro carriera e le tappe che li ha portati a far diventare il loro sogno, realtà.

Ogni canzone di successo, ma soprattutto ogni medaglia d’oro, o coppa sollevata dai nostri campioni, sono state fonte di grandi emozioni per me, accompagnate da qualche lacrimuccia, forse perché mi ricordavano tempi lontani: la gioventù.

(Tante emozioni, noi italiani, le dobbiamo anche ai grandi presentatori e telecronisti, che seguivano le competizioni e ci facevano sentire tutti primi, tutti vincitori).

Ma “This Is Me” non ha raccontato solo le vittorie, le carriere di successo, ma ha rivelato come sono quelle persone vip, nella vita reale, cosa c’è dietro la popolarità, la fama, la celebrità. Com’è stata forte ed indomabile, la loro passione.

Tutte queste storie personali, hanno dato fascino ed umanità al programma, in un viaggio unico, per celebrare talento e determinazione di Star, che sono esempio e orgoglio della nostra Italia.

È sempre bello veder sventolare il tricolore.

