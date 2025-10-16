SCOPERTO CAMPO DI MARIJUANA NELLE CAMPAGNE DI MESAGNE

(f.f.)__________

Un’importante operazione della Polizia di Stato di Mesagne ha portato, nella mattinata del 10 ottobre 2025, alla scoperta e al sequestro di una piantagione di marijuana nascosta tra la vegetazione nelle campagne tra Mesagne e Torre Santa Susanna. Gli agenti della polizia giudiziaria e scientifica del locale Commissariato, impegnati in attività di controllo mirate al contrasto del traffico di droga, hanno individuato un terreno apparentemente abbandonato dove, celata tra fitti rovi e alberi, era stata allestita una coltivazione di circa venti piante di cannabis.

Le piante, di altezza variabile tra novanta centimetri e quasi tre metri, si trovavano in diverse fasi di crescita: alcune ancora rigogliose e altre già messe ad essiccare.Secondo gli investigatori, il raccolto avrebbe potuto generare un consistente quantitativo di marijuana destinato alle piazze di spaccio della zona. Sul posto sono intervenuti anche gli esperti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato rilievi tecnici e campionamenti del materiale per le successive analisi di laboratorio.

Tutta la coltivazione è stata sottoposta a sequestro, mentre sono in corso accertamenti per identificare i responsabili della produzione e della gestione del sito illegale.

Category: Cronaca