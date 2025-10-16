TAURISANO, 22ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA: IN CASA UNA CENTRALE DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

(f.f.) ____________Un’operazione della Polizia di Stato di Taurisano ha portato all’arresto di un giovane di 22 anni residente a Presicce, accusato di aver trasformato la propria abitazione in una vera e propria base per lo spaccio di droga. Gli agenti, dopo un’attività investigativa, avevano scoperto che il ragazzo vendeva sostanze stupefacenti sia in luoghi pubblici che direttamente da casa.

Nella serata del 14 ottobre, durante un servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato movimenti sospetti e alcuni scambi rapidi tra il 22enne e diversi acquirenti. Approfittando del momento favorevole, sono intervenuti cogliendo l’uomo in flagranza di reato.

All’interno dell’abitazione è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare:circa 105 grammi di marijuana,un bilancino di precisione,1.625 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio,12 banconote da 50 euro false, tutte con lo stesso numero seriale.

Il giovane ha poi consegnato spontaneamente una borsa contenente 30 grammi di cocaina, 30 grammi di crack e circa 300 grammi di hashish, oltre a foglietti con nomi e cifre riconducibili a presunti clienti.

Durante l’intervento è arrivato anche un ulteriore acquirente in cerca di cocaina, identificato e segnalato insieme a un altro cliente presente sul posto. Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 22enne è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, su disposizione della Procura della Repubblica.

