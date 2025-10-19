banner ad
banner ad
banner ad

LUIGI DE LUCA, ANTONIO LEO, STEFANO DONNO E MARIA ANTONIETTA VACCA CON GIUSEPPE PUPPO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Il mio teatro di poesia” A LECCE MUSEO CASTROMEDIANO MERCOLEDI’ 22

| 19 Ottobre 2025 | 0 Comments

(Rdl) _______________ L’editore Stefano Donno (nella foto) è lieto di invitare alla presentazione del libro edito dalla sua casa editrice I Quaderni del Bardo “Il mio teatro di poesia” scritto da Giuseppe Puppo.

L’iniziativa, con il patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce e del Polo biblio-museale di Lecce, rientra nel programma di manifestazioni “PASOLINI 50°: L’EREDITA’ DI UNA VISITA AL PALMIERI” promosso dal Liceo leccese.

Si terrà mercoledì 22 ottobre alle ore 17 nell’auditorium del Museo Castromediano in via Gallipoli.

Con l’autore, dialogano Luigi De Luca, Antonio Leo, Stefano Donno e Maria Antonietta Vacca.

Category: Cultura, Eventi, Libri

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad