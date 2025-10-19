LUIGI DE LUCA, ANTONIO LEO, STEFANO DONNO E MARIA ANTONIETTA VACCA CON GIUSEPPE PUPPO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Il mio teatro di poesia” A LECCE MUSEO CASTROMEDIANO MERCOLEDI’ 22
(Rdl) _______________ L’editore Stefano Donno (nella foto) è lieto di invitare alla presentazione del libro edito dalla sua casa editrice I Quaderni del Bardo “Il mio teatro di poesia” scritto da Giuseppe Puppo.
L’iniziativa, con il patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce e del Polo biblio-museale di Lecce, rientra nel programma di manifestazioni “PASOLINI 50°: L’EREDITA’ DI UNA VISITA AL PALMIERI” promosso dal Liceo leccese.
Si terrà mercoledì 22 ottobre alle ore 17 nell’auditorium del Museo Castromediano in via Gallipoli.
Con l’autore, dialogano Luigi De Luca, Antonio Leo, Stefano Donno e Maria Antonietta Vacca.