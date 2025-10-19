DIPENDENTE DELLA TEKNOSERVICE MUORE SUL LAVORO A BRINDISI

(Rdl) ______________ Ieri mattina un uomo di 59 anni, Francesco Miuli, di Brindisi, sposato, due figlie, dipendente dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, è morto mentre era al lavoro. Era alla guida di un camion quando si è sentito male. Soccorso dai colleghi e dai sanitari del 118, è stato portato all’ospedale Perrino, dove però è deceduto poco dopo.

Su Facebook, così lo ricordano i colleghi:

“Oggi è un giorno triste, sì perché sei andato via, il mio primo autista a lavoro il mio primo giorno di lavoro mi hai trattato come se fossi tuo figlio… tutti i giorni mi davi consigli e io ti stressavo tutti i santi giorni perché io e tu eravamo tanto amici… e tu mi dicevi ma quando andrò in pensione chi devi stressare … purtroppo alla meritata pensione non sei arrivato dico meritata perché eri un gran lavoratore… e grande uomo da esempio, fai buon viaggio Miuli mio mi mancherai tanto…”

e ancora

“Le notizie che non vorresti mai arrivassero, oggi se ne va un pezzo di adolescenza vissuta, amicizie che difficilmente potranno ripetersi ai giorni nostri…hai fatto parte di quei meravigliosi anni nostri pieni di progetti ambizioni e sogni…Francesco il “bello” del gruppo, persona rimasta umile e buona come noi vecchi amici lo ricordiamo…”

