DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 20 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 20 ottobre 2025.

Sant’Irene.

Buon onomastico alle nostre lettrici e amiche che portano questo bellissimo nome che invoca la pace, di cui in un momento drammatico come questo che stiamo vivendo c’è tanto bisogno

A Copertino compie 62 anni la nostra amica Clara Camisa: buon compleanno!

Irene del Portogallo è stata una religiosa portoghese in vita dal 635 al 653 venerata dalla Chiesa cattolica come martire e come santa. Conosciuta anche con il nome di Iria de Tomar nacque da una famiglia portoghese benestante e venne mandata come scolara in un convento dai genitori. Irene si trovò al centro dell’amore di due uomini, Britaldo un giovane nobile e Remigio, il suo tutore. Venne espulsa dal convento e dopo aver rifiutato la mano di Britaldo affermando di amare solo Dio venne fatta uccidere dal giovane nobile per mano di un mercenario che ne gettò il corpo nel fiume Nabao. In Portogallo il culto di Santa Irene è da sempre molto sentito. Già durante la dominazione Visigota la romana Escàlabis cambiò nome in Sancta Irenis.

20 ottobre 1562 – Reggio Calabria: una forte scossa sismica fa sprofondare Punta Calamizzi, l’antica foce del Calopinace, privando per quasi tre secoli la città del suo porto naturale.

Proverbio salentino: QUANDU LU PERIEDDHU TAE ALLA RICCU LU TIALU SE LA RITE

Quando il povero dona al ricco il diavolo se la ride.

Ossia anche nella generosità bisogna usare accortezza, perché sarebbe profondamente ingiusto donare a chi non ne ha bisogno.

Perché nella vita accade che ci sono persone che pur avendo poco sono felici, tanto da aiutare il prossimo, viceversa ci sono persone che hanno tanto, eppure stanno sempre a lamentarsi per la propria condizione.

