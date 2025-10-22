DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è mercoledì 22 ottobre 2025.
La Chiesa celebra San Giovanni Paolo II, papa Karol Wojtyla.
Auguri, a Lecce, a Federica De Benedetto, che oggi festeggia il suo compleanno.
Il 22 ottobre del 1962, nell’ambito della crisi dei missili di Cuba, il presidente statunitense Kennedy parlò al popolo in un discorso televisivo e confermò la presenza di testate nucleari nell’isola cubana.
Nel video Kennedy annunciava la scoperta di due istallazioni missilistiche sull’isola ed accusava di ciò l’Unione Sovietica, dichiarando come un qualsiasi attacco portato da Cuba sarebbe stato considerato come un attacco diretto dell’Unione Sovietica. Kennedy inoltre ordinò quella che venne chiamata una “quarantena” navale su Cuba ma che di fatto era un “blocco navale”. La definizione di quarantena venne preferita poiché il termine “blocco navale” poteva essere considerato come un primo atto di guerra. Durante i giorni della crisi dei missili di Cuba sull’isola si trovavano centoquaranta testate nucleari di provenienza sovietica. In quei giorni il mondo intero stette con il fiato sospeso, per i pericoli di una guerra nucleare.
Proverbio salentino: CI NU PO’ MANGIARE LA CARNE, TOCCA SE CUNTENTA TE LU BRODU
Chi non può mangiare la carne deve accontentarsi del brodo.
Insomma come dire che bisogna fare di necessità virtù.
Category: Costume e società