MESAGNE, FINE CORSA PER IL RAPINATORE CONDANNATO A 7 ANNI

È finita dietro le sbarre la fuga di un uomo ritenuto responsabile di una serie di rapine messe a segno tra Mesagne e Brindisi. Nel pomeriggio del 16 ottobre scorso, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Mesagne hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un pregiudicato del posto, condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi, è il risultato del cumulo delle pene inflitte per tre distinti episodi delittuosi: due rapine consumate nel settembre 2023 e una tentata rapina avvenuta sempre nello stesso periodo. Le indagini,

condotte dal Commissariato di Mesagne in stretta collaborazione con la Squadra Mobile di Brindisi, avevano già portato all’arresto dell’uomo pochi giorni dopo i fatti, ricostruendo nei dettagli la sua attività criminale e la dinamica degli assalti.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe agito con particolare spregiudicatezza, scegliendo obiettivi tra Mesagne e Brindisi e mostrando una certa familiarità con l’ambiente malavitoso locale. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno permesso di collegarlo ai diversi episodi e di ottenere una condanna definitiva.

Dopo le formalità di rito, il condannato è stato trasferito nel carcere di Brindisi, dove dovrà scontare l’intera pena.

L’operazione rappresenta, sottolineano fonti della Questura, un ulteriore segnale di fermezza da parte delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità predatoria nel territorio brindisino, un’area dove la Polizia di Stato continua a mantenere alta la soglia di attenzione per garantire sicurezza e legalità ai cittadini.

