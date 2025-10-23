QUESTA E’ LORELLA CUCCARINI

di Elena Vada ____________

Una celebre pubblicità, di cui era testimonial, recitava: “La più amata dagli italiani“.

Erano gli anni Ottanta, quando sui teleschermi furoreggiava lei: LORELLA CUCCARINI.

Silvia Toffanin, nel suo programma del mercoledì sera ‘This is me’ (canale 5), festeggia i 40 anni di carriera, di Lorella Cuccarini, famosa showgirl: ballerina, cantante, conduttrice, attrice.

oltre 100 programmi in televisione

2000 ore davanti alle telecamere

oltre 1000 repliche teatrali.

Il 5 ottobre del 1985 debuttava come prima ballerina di “Fantastico”, varietà condotto da Pippo Baudo, su Rai 1.

Ora è seduta sul divano bianco di Silvia Toffanin.

A festeggiarla arrivano i ragazzi (vecchi e nuovi) del talent show “Amici” (dove attualmente lavora) e poi Alessandra Celentano, Garrison, il maestro Peppe Vessicchio e tutti suoi colleghi nel cast, del programma di Maria De Filippi.

Non poteva mancare Amadeus che l’ha voluta al Festival di Sanremo 2024.

Tanti altri artisti, al suo fianco in questi anni, sono in studio, a festeggiarla: Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, Marco Columbro, sempre simpaticissimi.

Con loro ha condiviso, (‘abbiamo condiviso’) momenti televisivi indimenticabili, tra varietà, balletti, sketch, battute, satira, risate…

Garbato, educato, corretto, divertimento.

A far felice il cuore giallorosso di Lorella, arrivano i pulcini della Roma accompagnati da Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy.

Mi commuovono I Ricchi e Poveri e i Pooh, che cantano i loro meravigliosi cavalli di battaglia, i brani storici…

Colonne sonore di tanti, in momenti romantici, felici, tristi… per decenni.

Il tempo si è fermato?

Sono emozioni, ricordi, flashback e commozione, a profusione.

In fondo la musica è il tramite, il filo conduttore dei momenti più belli ed importanti, della storia di Lorella Cuccarini, che ci ha tenuto compagnia per quarant’anni, in modo composto, sereno, gentile, umile, nonostante le grandi capacità artistiche e l’ eccellente professionalità.

Stasera abbiamo, ancora una volta, constatato che, la televisione italiana, è stata, anche, buon intrattenimento e divertimento…

… È STATA!

