DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 24 OTTOBRE 2025

Buongiorno!
Oggi è venerdì 24 ottobre 2025.
San Ciriaco e San Claudiano martiri.
Il 24 ottobre del 2005 moriva a Detroit Rosa Parks, attivista statunitense e figura simbolo del movimento per i diritti civili degli afroamericani in America. Famosa in tutto il mondo per l’episodio che portò al boicottaggio degli autobus a Montgomery quando, nel 1955, rifiutò di cedere il suo posto su un autobus ad un bianco.
Rosa, già segretario della National Association for the Advancement of Colored People nella sezione della sua città, Montgomery, venne arrestata in seguito al celebre episodio dell’autobus e da allora è conosciuta come The Mother of the Civil Rights Movement.
La stessa notte del suo arresto per condotta impropria i leader della comunità afroamericana guidati dal pastore protestante Martin Luther King si riunirono e stabilirono di iniziare un boicottaggio dei mezzi pubblici che portò a numerose altre proteste in tutto il paese. Nel 1956, in seguito all’episodio che vedeva protagonista la Parks, la Corte Suprema degli Stati Uniti decretò l’incostituzionalità della segregazione sui pullman dell’Alabama e da quel momento Rosa Parks divenne un’icona del movimento per i diritti civili.
Proverbio salentino: SE NU NC’E’ RIMEDIU PERCE’ TE STIZZI, SE NC’E’ RIMEDIU PERCE’ TE STIZZI?
Se non c’è rimedio perché ti arrabbi, se c’è rimedio perché ti arrabbi?
Insomma è inutile arrabbiarsi, ci si rovina il fegato e la situazione non cambia, anzi.
