ALCUNI DEI PIU’ INTERESSANTI MUSICISTI SALENTINI A CUTROFIANO DOMENICA 26

Si chiama “Cutrofiano For Children” la splendida iniziativa organizzata per raccogliere fondi da destinare ai bambini vittime delle guerre. Il Comune di Cutrofiano, Il Cantiere (Laboratorio Musicale) e l’associazione culturale contropARTE in collaborazione con Emergency, presentano un concerto dove sono coinvolti alcuni dei musicisti più interessanti della scena salentina: Frank Bramato, Christine IX, La Sottoscritta, Andrea Baccasino, Giusi Colì, Maysnow, Dalila Spagnolo, Gaetano Cortese, Massimo Donno, Giulia Gaballo e Tremulacore. Altri ospiti saranno Giovanni Leuzzi e Marco Antonio Romano. Interverranno Luigi Melissano (sindaco di Cutrofiano) e Maria Lucia Colì (assessore alla cultura).

L‘evento si terrà domenica 26 ottobre alle 20 nella Sala Polifunzionale di via Salvemini a Cutrofiano. Presentano Gigi Russo e Fernando Alemanni con la partecipazione straordinaria di Nandu Popu.

(Ingresso gratuito con offerta; posti a sedere senza prenotazioni; info: tel. 3890278850).

Questo il comunicato stampa diffuso dagli organizzatori:

“Cutrofiano canta per i bambini, di qualsiasi etnia, di qualsiasi latitudine del mondo, vittime di violenze, di guerre, di sfruttamento, oppressi dalla povertà e dall’indifferenza di un mondo sempre lontano da una minima parvenza di umanità. Canteremo per alzare una voce fuori dal coro, per raccogliere ciò che ogni cuore presente vorrà donare, devolvendo a EMERGENCY partner dell’evento, l’impegno di capitalizzare al meglio il contributo che riusciremo a raccogliere durante la serata. 16 artisti di cui 13 cantanti (una ventina tra band e solisti, un cabarettista), un attore e uno scrittore, saranno i compagni di questo viaggio verso la speranza.”

