SEBASTIANO LEO PRESENTA LE LISTE “Per la Puglia – Decaro candidato presidente”
“Un onore e una responsabilità, ma oggi sono orgoglioso del lavoro fatto e delle persone che rappresentano la nostra lista”
Questa mattina sono state ufficialmente presentate e depositate le liste “Per la Puglia – Decaro Candidato Presidente”, coordinate a livello regionale dall’assessore regionale all’istruzione, formazione e al lavoro Sebastiano Leo.
Un passaggio fondamentale nel percorso che accompagna la candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia e che rappresenta la sintesi di un grande lavoro di squadra svolto nei territori, coinvolgendo persone, energie e competenze di valore.
“Coordinare una lista costituita da persone eccellenti, assessori e consiglieri regionali, uomini e donne della politica e dal grande spessore e impegno civile – dichiara Sebastiano Leo – è stato per me un onore e al tempo stesso un onere, perché porta con sé una grande responsabilità. Ma oggi, dopo settimane di intenso lavoro sui territori per individuarne i loro migliori rappresentanti, mi ritengo davvero soddisfatto e felice. Siamo riusciti a costruire una squadra di candidati di grande livello, uomini e donne che amano profondamente la Puglia e che hanno scelto di impegnarsi per il suo futuro. Sono certo che la lista riscuoterà un grandissimo successo in tutte le circoscrizioni, perché dietro ogni nome c’è una storia che ha fatto la differenza nella Regione Puglia, e ci sono passione, competenza e spirito di servizio”.
Liste PER LA PUGLIA DECARO CANDIDATO PRESIDENTE
LECCE
Leo Sebastiano Giuseppe
Anselmi Maria Grazia
Calabrese Mattia
De Simone Gabriele
Gentile Martina
Lee Linda Jacqueline
Liberti Simona
Pappadà Antonella
Pezzuto Maurizio
Quido Clarissa
BRINDISI
Amati Fabiano
Monteduro Erminia
Palumbo Raffaella
Sacco Greta
Vizzino Mauro
TARANTO
Lopane Gianfranco
Bussolotto Rosanna
Cosa Francesco
Cristini Maurizio
Gentile Raffaele
Lacava Alessandra
Pulpo Corina
BAT
Passero Ruggiero
Cornacchia Irene
Di Benedetto Arianna
Maiorana Daniela Jolanda
Valente Vincenzo
BARI
Tammacco Saverio
Appice Antonia
Campanelli Salvatore
D’amato Vito
De Donato Maria Giuseppa
Deflorio Angela
Digiesi Maria Filippa
Galiano Angelo
Gattullo Picciarelli Giuseppina
Genco Maria Anna
Gentile Simone
Mastrodonato Vincenzo
Partipilo Lucia
Pennisi Cristina
Povia Sergio
Ressa Carmela
FOGGIA
Tutolo Antonio
Cusmai Rosario
Damiani Isabella
Draicchio Mattea Pia
Marino Francesco
Masselli Alfonso
Niro Francesca