DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 26 ottobre 2025.

La Chiesa festeggia San Luciano martire.

Buon onomastico a chi porta questo nome!

Cento e undici anni fa, divampava in tutta Europa con il suo carico assurdo di violenza senza senso la Prima Guerra Mondiale.

Sessantuno anni fa, dilagavano in tutto il mondo, primo vero fenomeno di globalizzazione musicale, le canzoni dei Beatles, con notevoli ripercussioni economiche e sociali.

Per chi ha l’ orto, attenti a non farsi sorprendere dalle prime brinate con le piante scoperte. Meglio seminare al coperto lattughe, cicorie, finocchi e prezzemolo. Si trapianto invece cipolle, porri, e aglio.

Per chi coltiva, è già tempo di arare: la stagione agricola è finita, e bisogna pensare alla nuova: “chi semina a giugno raccoglie ad ottobre!”.

Il mese declina verso la stagione buia e fredda.

Proverbio salentino: QUANDU E’ TIEMPU TE VENDEMMIA ZII TE QUAI E NEPUTI TE DDRHAI, QUANDU E ‘ TIEMPU TE TAGLIU E PUTI NON NC’E’ ZI E NU NC’E’ NEPUTI

Quando è tempo di vendemmia zii di qua e nipoti di là, quando è tempo di tagli e potatura non ci sono zii e non ci sono nipoti.

Al momento del raccolto tutti sono presenti e premurosi, quando si tratta di lavorare per preparare quel raccolto, allora si viene lasciati da soli.

Category: Costume e società