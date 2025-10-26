IL PRANZO DELLA DOMENICA / EMANUELE MARTELLOTTI, LA PIMPA E IL NOSTRO INVITATO SPECIALE

di Raffaele Polo _____________

Siamo a Lecce, nel quartiere Santa Rosa, a casa del maestro Emanuele Martellotti. Sorridendo, ci elenca subito il menù che ci ha preparato:

«Quando posso godermi un pranzo rilassato a casa, amo unire tradizione e semplicità.

Ecco il mio menù preferito in stile salentino:

Antipasto: friselline con pomodoro e olio buono, pittule e caponatina di verdure;

Primo: orecchiette “alla crudaiola” con datterini e ricotta marzotica;

Secondo: polpette al sugo come le faceva mia nonna Uccia (madre di mia madre);

Contorno: verdure grigliate e insalata di rucola;

Dolce: pasticciotto leccese fatto in casa (quando ho tempo!);

Vino: un buon Negroamaro rosato, e per finire, caffè forte come tradizione comanda (Quarta )»

Ci accomodiamo a tavola, mentre Emanuele ci presenta subito la sua dimora: «Come puoi vedere, qui ho anche il mio studio musicale: pianoforte, microfoni e un piccolo set per registrare video per i miei canali YouTube…»

Ci raggiunge, scodinzolando, una graziosa cagnolina: «Con me vive Pimpa, una dolcissima cagnolina ex trovatella che oggi ha quasi 11 anni. È la mia compagna inseparabile e insieme abbiamo persino un canale Instagram dedicato:La Pimpa e Manu <https://www.instagram.com/lapimpaemanu>



Ama stare sul tappetino durante le prove o dormire accanto al pianoforte mentre insegno!»



«Caro Maestro, ti ricordiamo a dirigere un affiatato coro gospel, ma questo tempo fa… Adesso cosa fai e quali sono i tuoi hobby?»



«Oltre a dirigere cori e insegnare canto e pianoforte, mi diverto con tutto ciò che unisce musica e tecnologia: grafica, web design, e soprattutto intelligenza artificiale applicata alla creatività.

Per questo ho fondato il canale ‘AiTube Master’, dove spiego come usare l’IA per creare musica, video e immagini, spesso in compagnia del mio alter ego androide ‘RoboEMA’ :in questo canale collaboro con Aziende di Intelligenza Artificiale mondiali, che mi chiedono di fare per loro dei Tutorial nel mio stile Artistico e divertente.

Parallelamente porto avanti il canale’Emanuele Martellotti Music Channel’, dove va in onda ogni giovedì alle 15:00 in diretta il mio talk musicale “Il Caffè con gli Artisti”, giunto alla sua seconda stagione. É un appuntamento che mi permette di dialogare con ospiti famosi e nuovi talenti, condividendo storie, musica e curiosità in un clima conviviale e autentico.»

«Grazie Emanuele, era tutto buonissimo. E, se permetti, riassumiamo dove possiamo trovarti….»



«Nuovo gruppo corale Pop/Gospel* a Lecce, nato da un corso di coralità che sto portando avanti con grande entusiasmo;

Talk show “Il Caffè con gli Artisti”, in diretta ogni giovedì sul mio canale/Emanuele Martellotti Music Channel/;

Progetti educativi musicali per il mio studio privato, per scuole e associazioni, con laboratori di canto e performance corali;.

Divulgazione tech con/AiTube Master/, dove unisco ironia e innovazione per parlare di intelligenza artificiale e creatività digitale»

Pimpa ci saluta scodinzolando…

