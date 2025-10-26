UN INTERO PAESE, SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, PIANGE LA MORTE PER INCIDENTE DI UN RAGAZZO DI 17 ANNI

(Rdl) _____________ Aveva solo 17 anni, Cosimo Rochira, di San Marzano di San Giuseppe. E’ morto ieri sera nel suo paese in un drammatico incidente stradale. La moto che guidava si è scontrata per cause ancora da accertare con un’auto.

L’impatto è stato violentissimo e per lui fatale. Soccorso e portato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è deceduto poco dopo il ricovero a causa della gravità delle lesioni riportate, nonostante i medici abbiano tentato di salvargli la vita con un intervento d’urgenza.

L’amico che viaggiava con lui sul sellino della moto è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata.

Indagini dei Carabinieri di Manduria in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità.

In queste ore sono numerosi i messaggi social di partecipazione al lutto e le testimonianze in ricordo del ragazzo, una fra le tante:

“In questo risveglio di domenica mattina quando la mia sveglia suona puntualmente alle 7: 40 per avvisarmi della messa delle 9: 30 guardo fuori dalla persiana , il cielo è sereno, la luce entra come in bagliore ma io sono molto triste, verso una lacrima anche in questo triste risveglio e penso solo a quel figlio che tutta la comunità di San Marzano piange. Fate silenzio vi prego, non è il momento di fare valutazioni, accuse e polemiche inutili. Abbiamo perso una creatura di soli 17 anni . Cosimo non è più tra noi. Non ho la capacità ne la forza di pronunciare una sola parola che non sia Amore per questo nostro figlio. A 17 anni la vita profuma di giovinezza e di sogni, i sogni che Cosimo non realizzerà più e perdonatemi io penso che No, non è giusto, è contro natura a 17 anni. Ti vogliamo bene piccolo nostro, Gesù ti ha già accolto nelle sue braccia e non ti lascerà più. R, I,P, figliolo”.

