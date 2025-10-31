LECCE, NOTTE DI VIOLENZA NEL CENTRO STORICO: BRANCO AGGREDISCE 23ENNE

(f.f.)__________

Un nuovo episodio di violenza giovanile ha turbato il cuore del capoluogo salentino nella notte tra venerdì e sabato. Un ragazzo di 23 anni, di origini irachene ma residente a Lecce con la famiglia da anni, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani dopo un banale pretesto: una semplice richiesta di sigaretta.

L’episodio si è consumato in via Ascanio Grandi, zona già nota alle cronache per episodi di “malamovida” e risse tra ragazzi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata avvicinata da quattro o cinque giovani, presumibilmente del posto, che dopo poche battute avrebbero iniziato a insultarlo e spintonarlo, fino a colpirlo con calci e pugni.

Il 23enne, impossibilitato a reagire per la netta inferiorità numerica, è stato lasciato a terra dolorante. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”. Dopo gli accertamenti medici, le ferite riportate sono state giudicate guaribili in circa dieci giorni.

L’aggressione, priva di qualsiasi motivazione apparente, ha scosso i residenti e i commercianti della zona, già esasperati da episodi simili. La polizia ha avviato immediatamente le indagini, raccogliendo la testimonianza della vittima e acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi del luogo del pestaggio. Alcuni testimoni avrebbero fornito descrizioni utili dei responsabili, e i poliziotti della Questura di Lecce stanno ora cercando di identificarli.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente allarme per la sicurezza nel centro storico, dove il fenomeno della violenza notturna tra giovani continua a destare preoccupazione.

Le autorità cittadine stanno valutando nuove misure di controllo e prevenzione, mentre la comunità leccese chiede risposte concrete per restituire serenità e sicurezza a una delle aree più frequentate della città.

