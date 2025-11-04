DOPPIO COLPO NELLA NOTTE: LADRI IN AZIONE A MELISSANO E ARNESANO

(f.f.)__________

Notte movimentata nelle campagne salentine, con due episodi di furto segnalati nelle ultime ore. Il primo tentativo è avvenuto a Melissano, dove alcuni malviventi hanno preso di mira l’abitazione di un 84enne residente in via Ortali. I ladri, almeno quattro secondo quanto ricostruito, hanno approfittato dell’assenza del proprietario, ma l’intervento tempestivo dei vicini e la chiamata ai carabinieri ha fatto fallire il colpo.

Gli intrusi sono fuggiti a piedi, lasciando sul posto l’auto usata per l’arrivo, una Fiat Panda con targa clonata. Sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma per risalire ai responsabili.Il secondo furto, invece, è stato portato a termine ad Arnesano, presso l’abitazione della madre di don Andrea Gelardo, segretario dell’arcidiocesi di Lecce, dove lo stesso sacerdote risiede.

I ladri, utilizzando semplici strumenti da scasso, sono riusciti a introdursi nell’appartamento al piano superiore sabato scorso nel tardo pomeriggio, approfittando dell’assenza del prete impegnato in funzioni religiose. All’interno della casa, i malviventi hanno portato via diversi orologi, gioielli di famiglia e un calice liturgico, regalo ricevuto dal sacerdote in occasione dell’ordinazione presbiterale.

La scoperta è avvenuta al rientro del prete e della madre, che hanno subito presentato denuncia contro ignoti. Sembra che i ladri abbiano tentato anche un secondo colpo in un appartamento vicino.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Lecce e della stazione di Monteroni, impegnati a ricostruire le modalità dei furti e a rintracciare i responsabili.

Category: Cronaca