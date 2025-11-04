NEONATO RISULTA POSITIVO ALLA COCAINA, INDAGINI SULLA FAMIGLIA

(f.f.)_______________

Un neonato è risultato positivo alla cocaina poco dopo la nascita, facendo scattare immediatamente indagini da parte delle autorità competenti. La scoperta è stata fatta lo scorso 17 ottobre presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove il piccolo è attualmente ricoverato nel reparto di Neonatologia e riceve assistenza medica costante.

Già nei primi momenti dopo il parto, i medici hanno notato nel neonato tremori anomali che hanno spinto a eseguire approfonditi esami tossicologici. I test hanno confermato la presenza di sostanze stupefacenti nel corpo del bambino. Analisi successive sulla madre hanno dato esito negativo, ma gli specialisti sottolineano che ciò non esclude un’esposizione durante la gravidanza: il metabolismo della donna potrebbe aver smaltito la droga più rapidamente rispetto a quello del neonato.

La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni, che ha attivato i servizi sociali del comune del nord Salento in cui la coppia risiede. Le indagini, coordinate dalla sostituta procuratrice Maria Consolata Moschettini e dalla procuratrice capo Simona Filoni, mirano a chiarire le modalità dell’esposizione del bambino alla cocaina e a valutare attentamente l’ambiente familiare.

Al momento, non è stato autorizzato il rientro del piccolo a casa: l’attenzione resta concentrata sul suo recupero fisico e sulla ricostruzione completa del contesto familiare. Fonti vicine alla coppia descrivono i genitori come premurosi e attenti, profondamente scossi dall’esito dei test e increduli davanti alla situazione.

Category: Cronaca