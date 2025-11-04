MANUFATTO SOSPETTO RINVENUTO A STATTE, INTERVENTO DEGLI ARTIFICIERI

(f.f.)___________

Paura nelle campagne di Statte nella tarda mattinata di domenica 2 novembre, quando un cittadino ha allertato i Carabinieri di Taranto San Cataldo dopo aver trovato un oggetto sospetto dalle caratteristiche potenzialmente esplosive.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente gli artificieri del Comando Provinciale, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118. Il dispositivo era costituito da sette cilindri avvolti in carta e legati con nastro adesivo nero, dotati di componenti elettriche e di un interruttore a leva in metallo. Dopo le verifiche, gli esperti hanno accertato che si trattava di un simulacro privo di esplosivo. L’area è stata messa in sicurezza e il manufatto neutralizzato senza alcun rischio.

L’operazione si inserisce nel contesto di precedenti ritrovamenti analoghi: lo scorso 1° ottobre, infatti, furono scoperti all’interno di un’auto due ordigni artigianali completi di innesco, accompagnati da materiale per travisamento e da tripodi metallici, strumenti utilizzati per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine dopo furti a sportelli bancomat o portavalori.

Category: Cronaca