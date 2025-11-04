DRAMMATICO INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE 100, DUE VITTIME

(f.f.)___________

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la statale 100, nel tratto tra Taranto e Bari, nel territorio di Mottola, poco dopo il bivio per Masseria Dolcemorso, a pochi metri dallo svincolo per Palagianello. Due persone hanno perso la vita sul colpo.

L’impatto, avvenuto intorno alle 16.10, ha coinvolto un camion che trasportava mezzi meccanici e un Fiat Doblò. Il veicolo più piccolo è stato completamente distrutto, mentre i due occupanti sono deceduti immediatamente. Il conducente del mezzo pesante ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale.

La strada, un lungo rettilineo con doppia linea continua dove il sorpasso è vietato, è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei soccorsi, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento, gli investigatori ipotizzano che uno dei due veicoli possa aver invaso la corsia opposta, ma le cause precise del frontale sono ancora in corso di accertamento. Sul luogo hanno operato anche i mezzi del 118 e un’autogru per rimuovere i mezzi coinvolti.

Il sinistro avviene a pochi giorni dall’annuncio della conclusione dell’iter per il raddoppio della Statale 100, intervento atteso da anni per migliorare la sicurezza lungo il tratto.

I nomi delle vittime non sono stati ancora resi noti.

Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

