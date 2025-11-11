NELL’AMBITO DEL MIND FESTIVAL, LINDA MAGGIORI A LECCE SABATO 15. PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO SULLA MATTANZA DEGLI ALBERI E DIBATTITO

(Rdl) ____________ Non è un caso che Mind Festival, il festival delle menti indipendenti, organizzato da Alberto Siculella, presidente dell’associazione MIND – menti indipendenti, ospiti Linda Maggiori a presentare il suo nuovo libro “Alberi: fermiamo la mattanza”.

Una mattanza che, benchè triste fenomeno comune, purtroppo, a tante città e paesi italiani, solo a Lecce è diventata un vero e proprio accanimento: iniziato dalla passata amministrazione di Carlo Salvemini col pretesto della “rigenerazione urbana” e continuato da quella attuale di Adriana Poli Bortone, con pretesti tipo la tappa del Giro d’Italia, i lavori pubblici sui viali e quant’altro di menzognero.

Sabato 15 novembre, presso la Biblioteca Bernardini di Lecce, alle ore 17.30, la giornalista, scrittrice e attivista Linda Maggiori presenta un libro inchiesta su abbattimenti e incuria degli alberi nelle nostre città.

Cosa c’è dietro, per quale motivo così poca attenzione verso l’ecosistema di cui facciamo parte?

Domande che vedranno una vivace discussione che coinvolgerà l’agronomo ed arboricoltore Bruno Vaglio e la referente del Coordinamento Alberi e Verde Urbano di Lecce, Maria Cucurachi.

A moderare il talk il Direttore di LecceCronaca.it, Giuseppe Puppo, sempre pronto ed attento al dibattito pubblico in città. ______________

