LA MATTANZA DEGLI ALBERI: UN LIBRO – INCHIESTA DI LINDA MAGGIORI NE SPIEGA I MOTIVI, CHE SI CELANO DIETRO PRECISI INTERESSI AFFARISTICI, QUELLI DELLE CENTRALI A BIOMASSE COMPRESI

Esce "Alberi: fermiamo la mattanza", di Linda Maggiori, Terra Nuova Edizioni (186 pagg. 13 euro), un'inchiesta completa sul patrimonio arboreo italiano, sugli interessi in gioco e sui movimenti che lo difendono.

Qui di seguito la nota stampa dell'editore

Gli alberi sono tra i nostri migliori alleati per la tutela dell’ambiente e della salute, eppure vengono tagliati con impressionante disinvoltura e sempre più massicciamente.

Questo libro-inchiesta, con un’analisi serrata e appassionata, riporta studi scientifici, dà voce agli esperti, smonta i pregiudizi e svela gli interessi che sono dietro a questa “mattanza”: la “trappola” dei fondi del Pnrr, la scriteriata privatizzazione della gestione del verde pubblico, il “mercato” delle prove di stabilità; ma anche il taglio a ceduo e l’affare delle centrali a biomassa, il falso mito della sicurezza che sta dietro ai tagli per la “prevenzione” di incendi e inondazioni.

Alberi tagliati anche per il cemento che avanza inesorabile, per la speculazione energetica (fossile e rinnovabile) e per motivi militari.



Nelle pagine finali, i contatti dei comitati che in tutta Italia proteggono gli alberi. Un libro indispensabile per chi vuole sapere, capire e mobilitarsi.

Linda Maggiori, giornalista freelance e attivista, collabora con vari gruppi ambientalisti e pacifisti in tutta Italia. Scrive per Terra Nuova, Altreconomia, Il Manifesto, Atlante delle guerre e dei conflitti nel Mondo, Valori, Pressenza.

https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/linda-maggiori/alberi-fermiamo-la-mattanza-9791257000554-236892.html

