LECCE, CADE DAL SECONDO LIVELLO DELLA SCUOLA: STUDENTE IN OSPEDALE

Momenti di forte apprensione, ieri mattina, all’interno del liceo artistico “Ciardo Pellegrino”, in pieno centro cittadino, dove uno studente di 15 anni è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre si trovava nei pressi della finestra dei servizi al secondo piano. Le circostanze dell’accaduto restano ancora da chiarire e sono ora oggetto di indagine.

L’episodio si è verificato attorno alle 13.40 e, solo per un caso fortunato, non si è trasformato in una tragedia: la caduta del giovane è stata infatti mitigata dalla folta vegetazione di un’aiuola sottostante, che ha ridotto la violenza dell’impatto al suolo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto dopo la chiamata d’emergenza del personale scolastico. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito in codice giallo all’ospedale “Vito Fazzi”, dove gli sono state riscontrate alcune fratture e contusioni, ma le sue condizioni non sarebbero considerate critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di verificare eventuali responsabilità. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per fare piena luce sull’accaduto.

