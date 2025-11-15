MESAGNE, TIFOSO ACCENDE UN FUMOGENO: SCATTA IL DASPO
Nella giornata del 14 novembre 2025 la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di DASPO nei confronti di un giovane sostenitore dell’ASD Mesagne Calcio 2020, riconosciuto come l’autore dell’accensione di un fumogeno durante una gara ufficiale.
L’episodio contestato risale al 7 settembre scorso, quando allo stadio “A. Guarini” di Mesagne, durante la sfida del Campionato Regionale di Promozione tra Mesagne e Squinzano Calcio, il ventenne avrebbe acceso e detenuto un fumogeno sugli spalti, violando le norme sulla sicurezza negli impianti sportivi.
Le indagini avviate dagli agenti dell’Ufficio UIGOS del Commissariato di Mesagne, supportate dalla successiva istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Brindisi, hanno permesso di individuare senza incertezze il responsabile.
Sulla base degli elementi raccolti, il Questore ha disposto il divieto di accesso a tutti gli stadi italiani dove si disputano incontri di calcio per la durata di un anno, misura immediatamente notificata e resa esecutiva dagli agenti.
Il provvedimento mira a garantire maggiore sicurezza durante le manifestazioni sportive e a contrastare comportamenti potenzialmente pericolosi per pubblico e atleti.
