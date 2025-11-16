LECCE, SFONDA LA VETRINA CON UNO SCOOTER E RIPULISCE LA CASSA: NUOVO COLPO NELLA NOTTE IN PERIFERIA

(f.f.)__________

La scia di furti che da giorni sta colpendo il capoluogo salentino non accenna a fermarsi. Durante la notte, infatti, un’altra attività commerciale è finita nel mirino: un individuo ha usato uno scooter come ariete per abbattere l’ingresso di un bar situato nella zona sud della città. Il malvivente è arrivato davanti alla caffetteria “Sofia” di via Lequile e, senza esitazione, ha lanciato il mezzo contro la vetrina, frantumando completamente il cristallo.

Dopo aver avuto accesso al locale, si è precipitato verso il registratore di cassa, dal quale ha sottratto il denaro presente. L’ammontare del bottino è ancora in fase di definizione da parte del titolare. Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra volanti della polizia, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza installate nell’area.

Dai filmati, ora al vaglio degli investigatori, potrebbero emergere dettagli fondamentali per risalire all’autore del colpo, che potrebbe non aver agito da solo. L’episodio alimenta ulteriormente il clima di allarme che si vive in città, già scossa da diversi furti analoghi avvenuti nei giorni precedenti.

Category: Cronaca