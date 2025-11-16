MATINO, DISABILE IN PREDA A FORTE AGITAZIONE AGGREDISCE SOCCORRITRICE DEL 118 E LE STRAPPA CIUFFI DI CAPELLI

(f.f.)__________

Momenti di grande caos e paura, nel tardo pomeriggio di ieri, nelle strade di Matino, dove un intervento di routine del 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni di una soccorritrice della postazione di Galatina. L’equipaggio, partito dall’ospedale “Santa Caterina Novella”, era stato inviato per assistere una donna con disabilità che stava circolando in evidente stato di alterazione psicofisica sulla sua carrozzina elettrica, muovendosi senza controllo e rappresentando un potenziale pericolo per sé stessa e per chi transitava nelle vicinanze.

Al loro arrivo, insieme alle guardie zoofile e alle forze dell’ordine già allertate, la situazione sembrava inizialmente sotto controllo. Tuttavia, nel giro di pochi istanti, la donna ha ricominciato a mostrare segni di forte nervosismo. Quando la soccorritrice ha provato ad avvicinarsi per prestare assistenza, la reazione è stata improvvisa e brutale: la donna l’ha afferrata con violenza, trascinandola e strappandole ciocche di capelli. Solo l’intervento dell’autista dell’ambulanza e il tempestivo arrivo degli agenti ha permesso di riportare la calma e mettere al sicuro gli operatori.

La soccorritrice, visibilmente scossa e con lesioni al cuoio capelluto, è stata successivamente medicata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Galatina. Fortunatamente, non si registrano conseguenze gravi.

L’episodio riaccende i riflettori sull’escalation di aggressioni nei confronti del personale sanitario, sempre più spesso vittima di violenza durante gli interventi sul territorio.

