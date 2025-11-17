DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 17 NOVEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è lunedì 17 novembre 2025.
La Chiesa festeggia Sant’ Elisabetta: auguri a tutte le nostre amiche e a tutte le nostre lettrici che hanno questo nome!
Oggi è la giornata internazionale degli studenti, una ricorrenza che si tiene ogni anno per rivendicare il diritto allo studio e il diritto degli studenti a esprimersi.
Molte università festeggiano questa ricorrenza con un significato diverso a quello originale, cioè come una celebrazione del multiculturalismo degli studenti internazionali.
.
17 novembre 1869. Con una solenne e maestosa cerimonia, viene inaugurato in Egitto il Canale di Suez, che collega il Mar Mediterraneo al Mar Rosso. Una rivoluzione, per economia, società e politica dell’epoca.
Proverbio salentino: SE E’ TURTURA ALL’ACQUA TORNA
Se è tortora all’acqua ritorna.
Si dice di persona che se è propensa a fare qualcosa prima o poi ne darà prova.
