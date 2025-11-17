FESTA DEL TENNIS A TORINO

di Elena Vada ________________

Vi scrivo da una Torino irriconoscibile, dove, in questi giorni, il centro città pullulava di stranieri (ormai ci stiamo abituando) e c’era un’ atmosfera da Finali di Calcio.

È stata la festa del Tennis!

L’ eccezionale pubblico torinese ha sostenuto Sinner in un modo fantastico, durante la finale … e lui ne aveva davvero bisogno!

Sembrava un pubblico da derby di calcio.

Sinner batte Alcaraz 2-0 (7-6 7-5) dopo due ore e quindici minuti.

La partita è stata spettacolare, un tennis di livello spaziale, come ci si poteva aspettare da due tennisti che sono di un altro pianeta.

Grande applauso per Alcaraz, numero UNO del tennis mondiale, che ringrazia:

“Grazie”, dice in italiano, sorridendo,

“Sono molto contento della mia performance, ho giocato contro Sinner che, su questa superficie, non perde da due anni. Complimenti per il livello di gioco….”

Ora lo spagnolo Carlos Alcaraz, si trasferirà a Bologna per la Coppa Davis, mentre Sinner godrà un po’ di meritato riposo, prima di iniziare la preparazione per la prossima stagione.

Per l’ altoatesino è il 24° successo in carriera, il sesto della stagione.

Andrea Gaudenzi, presidente Atp, dice:

“Voglio ringraziare Carlos e Jannik, hanno offerto una finale fantastica, una settimana super e uno spettacolo incredibile”

Ci uniamo a questo ringraziamento.

Ci siamo divertiti!

