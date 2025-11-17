MELENDUGNO, AUTO AVVOLTA DALLE FIAMME NEL CUORE DELLA NOTTE: DISTRUTTA LA VETTURA DI UN ARTIGIANO

(f.f.)___________

Un nuovo episodio incendiario ha turbato la quiete notturna del paese. Intorno all’una, tra via Diaz e Piazza Castello, una Volkswagen Golf parcheggiata in strada è stata improvvisamente avvolta da un violento rogo che ha interessato soprattutto la parte anteriore del mezzo, per ragioni che restano ancora da chiarire.

L’automobile, appartenente a un 46enne del posto che lavora come parrucchiere, è andata completamente distrutta, rendendo impossibile qualunque tentativo di recupero. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante. Presenti anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le verifiche per risalire alla dinamica e alle eventuali responsabilità.

Le alte temperature generate dal rogo non hanno risparmiato neppure la rete idrica sotterranea: alcune tubature dell’Acquedotto Pugliese sono state seriamente compromesse, richiedendo un intervento urgente dei tecnici per la riparazione e il ripristino del servizio.

Le indagini sono in corso e gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa l’ipotesi dolosa, in un contesto cittadino già segnato da diversi incendi avvenuti nelle ultime settimane.

Category: Cronaca