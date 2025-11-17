FERMATI DUE GIOVANI SOSPETTI A CUTROFIANO: SU DI LORO PENDONO NUMEROSE TRUFFE AGLI ANZIANI

(f.f.)___________

Potrebbero essere allontanati dal territorio comunale per diversi anni i due ragazzi intercettati recentemente dalla polizia locale mentre percorrevano con atteggiamento sospetto le strade del centro storico a bordo di una Volkswagen T-Cross, risultata poi noleggiata da terze persone.

Gli agenti, insospettiti dal modo in cui l’auto procedeva tra le vie del paese, hanno deciso di bloccarla e di sottoporre a controllo i due occupanti: un 26enne e un 18enne di origine campana. Alla richiesta di spiegazioni, i giovani hanno tentato goffamente di giustificare la loro presenza sostenendo di essere diretti da una presunta zia anziana. Una versione che è crollata immediatamente, poiché nessuno dei due ha saputo fornire nome, indirizzo o altre informazioni utili.

Accompagnati al comando, i sospetti hanno trovato conferma: entrambi risultavano infatti coinvolti in diversi episodi di truffa ai danni di persone anziane, messi in atto con il noto stratagemma del “finto appartenente alle forze dell’ordine”, un metodo già emerso più volte nelle cronache locali e nazionali.

Dopo il fotosegnalamento, effettuato con il supporto dei carabinieri della stazione locale, è stata avanzata una richiesta al questore per emettere nei confronti dei due un foglio di via obbligatorio, che prevederebbe il divieto di fare ritorno a Cutrofiano per un periodo prolungato.

