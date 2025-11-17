UOMO FERITO A COLPI DI PISTOLA NEL TARANTINO FINISCE IN OSPEDALE

(f.f.)_____________

Un altro episodio armato ha turbato la quiete della domenica pomeriggio nel quartiere Tramontone, zona purtroppo già nota per episodi di violenza legati a regolamenti di conti. Intorno alle prime ore del tardo pomeriggio, un uomo di 35 anni è stato raggiunto da più colpi d’arma da fuoco esplosi nei pressi di via Mediterraneo, nell’area antistante una struttura periferica dell’Asl.

La vittima, identificata come Davide Cassese, è stata colpita da diversi proiettili: uno di questi si è conficcato nella gamba, provocando ferite tali da richiedere il trasferimento immediato in ospedale con codice rosso. A soccorrerlo sono stati gli operatori del 118, che lo hanno stabilizzato e condotto con urgenza al pronto soccorso.

Sul luogo dell’agguato sono giunti i carabinieri del Nucleo Investigativo, che hanno avviato le indagini concentrandosi in particolare negli ambienti legati allo spaccio di stupefacenti, pur non escludendo altre possibili piste. A destare allarme è soprattutto la ripetitività di questi episodi, che confermano la presenza sul territorio di individui armati e pericolosi e una circolazione incontrollata di armi illegali.

Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza della zona, nel tentativo di risalire ai responsabili della sparatoria.

Category: Cronaca