NARDÒ, CONTROLLI IN CENTRO: GIOVANE FERMATO CON DROGA IN CASA E MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO

(f.f.)_____________

Nel corso di un servizio serale dedicato alla vigilanza delle aree più frequentate della città, gli agenti del Commissariato di Nardò hanno tratto in arresto un ventinovenne del posto, ritenuto coinvolto in un’attività di spaccio. L’operazione, condotta il 17 novembre nell’ambito dei controlli rafforzati nelle zone centrali e nei luoghi di ritrovo giovanile, è scattata quando una pattuglia ha deciso di sottoporre a verifica un gruppo di ragazzi radunati in piena movida.

Durante la perquisizione personale del giovane, sono emersi elementi che hanno spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti presso la sua abitazione. Qui, gli operatori hanno rinvenuto un quantitativo significativo di sostanze illegali: circa 140 grammi di marijuana e oltre 70 grammi di hashish. Accanto allo stupefacente, trovati anche un bilancino di precisione, un coltello con lama di sette centimetri e numerose bustine di plastica, materiale comunemente utilizzato per suddividere le dosi destinate alla vendita.

Il ragazzo è stato condotto negli uffici del Commissariato per le procedure previste dalla legge. Al termine degli adempimenti, gli agenti hanno proceduto all’arresto, informando il magistrato di turno della Procura di Lecce. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il ventinovenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Category: Cronaca