DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 19 novembre 2025.

La Chiesa festeggia Sant’ Anastasio, ma pure San Ranieri, ed è festa nazionale nel Principato di Monaco.

Nel 1985, in piena Guerra Fredda, a Ginevra il presidente statunitense Ronald Reagan e il segretario generale del PCUS Michail Gorbačëv si incontrano per la prima volta: tutto in pochi anni cambierà radicalmente, e niente nel mondo sarà più come prima.

Proverbio salentino: RUTTA PE RUTTA RUMPIMULA TUTTA
Rotta per rotta rompiamola tutta.
Un’altra versione di “a casa bruciata mintici fuecu”.
Ossia quando una cosa non è più riparabile meglio gettarla via e non pensarci più.

