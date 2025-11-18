“Sillabario del Terribile Incanto”, OPERA PRIMA POETICA DI KAMIL SANDERS

Comunicazione dell’editore ______________

Lecce – Esce in questi giorni per I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno , “Sillabario del Terribile Incanto” , l’opera prima in poesia di Kamil Sanders. Nato a Venezia nel 1998 , Sanders non è nuovo alla scena culturale: artista visivo formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera e alla NABA di Milano , curatore indipendente e già saggista (Tradizione e Trasgressione, 2023 ), si è distinto vincendo il Premio Europa in Versi Giovani 2024.

“Sillabario del Terribile Incanto” è più di una raccolta di poesie; è un progetto artistico interdisciplinare. L’autore, che ha realizzato anche le illustrazioni dei versi, costruisce un percorso intimo che decifra le emozioni contemporanee usando la lente del mito. Figure come Dafne , Narciso , Morfeo , Leda , Pasifae e Penelope vengono spogliate della loro aura classica per diventare emblemi di un presente crudo, fatto di desiderio, disforia e ricerca d’identità.

Lo stile di Sanders è tagliente e lirico, capace di condensare immagini potenti (“finestra di latte nell’asfalto” ) e riflessioni viscerali sul corpo (“stomaco” , “ragazza magra” , “busto stile libero” ). La sua è una lingua che non teme la vulnerabilità, ma la elegge a strumento di conoscenza, rifiutando ogni facile consolazione (“soffrire bene, senza risparmiarsi, non è un piedistallo” ).

“Tutta questa tenerezza ha avuto inizio in voi; è tempo sia corrisposta a voce alta. Voi. SILLABARIO DEL TERRIBILE INCANTO. Compendio del mio smisurato amore.”

L’opera si configura come una voce generazionale autentica, capace di parlare ai lettori che cercano nella poesia non solo estetica, ma anche uno specchio per le proprie inquietudini.

Kamil Sanders è nato nel 1998 a Venezia, dopo avere conseguito la maturità classica si trasferisce a Milano dove frequenta l’indirizzo di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Nel 2023 pubblica il suo primo testo saggistico per la collana Calibano di Prospero Editore: Tradizione e Trasgressione. Note dall’India per un’arte indipendente. Nel 2024 vince il premio Europa in Versi Giovani. Attualmente frequenta il biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali alla Naba di Milano e lavora come curatore indipendente. SILLABARIO DEL TERRIBILE INCANTO è la sua prima pubblicazione di poesie.

“Sillabario del Terribile Incanto” è disponibile nella sezione blog del sito della casa editrice.

I Quaderni del Bardo Edizioni [Email: iquadernidelbardoed@libero.it]

[Sito Web: https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/]

