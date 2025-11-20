DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 20 novembre 2025.

La Chiesa festeggia San Basilio.

Il nostro amico Gerardo Filippo compie 72 anni, un cordiale augurio di buon compleanno.

Da questa mattina siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Quaranta anni fa come oggi veniva inaugurato Windows, il primo sistema operativo della Microsoft. Il nome originale era “Interface Manager” e la sua versione definitiva si chiamava Windows 1.0.

Installato in seguito di serie dalle principali case produttrici di computer, e giunto alla undicesima versione, ha fatto di Bill Gates, fondatore dell’ azienda di Seattle, all’ epoca trentenne, uno degli uomini più ricchi del mondo.

Proverbio salentino: FATTELA CU LI MEGGHIU TE TIE E FANNI LE SPESE

E’ bene frequentare persone migliori, più importanti di noi, e dar loro pure da mangiare, sopportarne il costo.

