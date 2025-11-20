banner ad
LECCE, DOMANI LA CERIMONIA PER LA VIRGO FIDELIS: I CARABINIERI CELEBRANO LA LORO SANTA PROTETTRICE

| 20 Novembre 2025 | 0 Comments

Nel capoluogo salentino è tutto pronto per la tradizionale ricorrenza dedicata alla Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma dei Carabinieri. Domani, 21 novembre, alle ore 18, il Duomo di Lecce ospiterà una celebrazione liturgica solenne che unirà la comunità militare, religiosa e civile in un momento di raccoglimento e memoria.

La funzione, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Angelo Raffaele Panzetta, coinciderà anche con la Giornata dell’Orfano e con il ricordo dell’84º anniversario della battaglia di Culqualber, episodio simbolo del sacrificio e dell’abnegazione dell’Arma durante il secondo conflitto mondiale.

Alla cerimonia prenderanno parte le principali Autorità della provincia, insieme a un’ampia rappresentanza di Carabinieri provenienti da tutti i reparti del territorio salentino. Sarà presente anche il Comandante provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, affiancato da molti militari in congedo e dai loro familiari, a testimonianza del profondo legame che unisce l’Arma alla comunità locale.

