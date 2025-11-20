MESAGNE, FERMATO UN UOMO ACCUSATO DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

(f.f.)______________

Nella mattinata del 14 novembre, durante un’intensa attività di controllo nel centro urbano di Mesagne, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo di 45 anni del posto, ritenuto coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel corso di un’indagine mirata condotta dagli investigatori del Commissariato di Mesagne, che da tempo monitoravano i movimenti dell’uomo. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione personale e successivamente anche all’interno della sua abitazione, dove sono state trovate sei dosi di cocaina già confezionate, oltre a 2.850 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Recuperati anche alcuni foglietti che, secondo gli inquirenti, riportavano annotazioni legate ai presunti guadagni dell’attività illegale.

Alla luce degli elementi raccolti, il quarantacinquenne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo le operazioni di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Brindisi, l’uomo è stato condotto nella propria abitazione, dove si trova ora sottoposto agli arresti domiciliari.

