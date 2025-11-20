TARANTO, RAGAZZA FOTOGRAFATA MENTRE SI CAMBIA IN VIDEOCHIAMATA: DENUNCIATE DUE MINORENNI

(f.f.)____________

Una quindicenne è finita al centro di un grave episodio di violazione della privacy dopo essere stata fotografata di nascosto durante una videochiamata con due amiche. Le responsabili della diffusione delle immagini, una tredicenne e una quattordicenne tarantine, sono state denunciate dai carabinieri alla Procura per i Minorenni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le tre ragazze erano in collegamento tramite WhatsApp quando la vittima, credendo di trovarsi in un contesto privato, si è cambiata la maglietta per prepararsi alla notte. In quel momento, le due amiche avrebbero catturato alcuni screenshot senza che lei se ne accorgesse. Le immagini, in cui la giovane appare in reggiseno, sarebbero poi circolate rapidamente tra chat di coetanei, gruppi scolastici e contatti vari.

La ragazza, travolta dalla vergogna, avrebbe iniziato a isolarsi e a rifiutarsi di andare a scuola. È stata la madre, insospettita dal cambiamento improvviso, a riuscire a farle raccontare quanto accaduto. Una volta compresa la gravità della situazione, la donna si è rivolta immediatamente ai carabinieri, consegnando nomi e dettagli delle due presunte responsabili.

Le indagate rischiano ora un procedimento per diffusione illecita di immagini a sfondo intimo, un reato che la legge punisce anche quando a commetterlo sono minorenni.

La vittima è seguita da professionisti specializzati, mentre gli investigatori stanno ricostruendo la catena delle condivisioni per verificare altre eventuali responsabilità.

