VEGLIE, SUPERMERCATO PRESO DI MIRA PER LA SECONDA VOLTA IN POCHI GIORNI

Ancora un’incursione notturna all’interno del supermercato Eurospin di via Bosco a Veglie, dove ignoti sono riusciti a introdursi per la seconda volta nell’arco di cinque giorni. L’allarme è scattato poco dopo le 2, attivando immediatamente la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Ggs La Velialpol.

Una pattuglia già presente in zona ha raggiunto il punto vendita in pochissimo tempo, affiancata da un secondo equipaggio inviato a supporto, vista la recente effrazione avvenuta nella notte del 15 novembre, quando i malintenzionati non erano riusciti a portare via nulla.

Questa volta, invece, i ladri sono riusciti a sottrarre alcuni prodotti alimentari, in particolare salumi, prima di darsi alla fuga mentre l’antifurto continuava a suonare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato immediatamente i rilievi e stanno ora esaminando le registrazioni del sistema di videosorveglianza nel tentativo di identificare i responsabili.

Le indagini proseguono, mentre il supermercato registra la seconda effrazione in meno di una settimana.

Category: Cronaca