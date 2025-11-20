GIOVANE FERITO DA UN COLPO DI ARMA DA FUOCO: NOTTE DI PAURA A COPERTINO

(f.f.)_____________

Una notte apparentemente tranquilla si è trasformata in un episodio inquietante nel centro di Copertino, dove un ragazzo del posto, di appena 24 anni, è finito in ospedale con una grave ferita al volto provocata da un’arma da fuoco. L’episodio si sarebbe verificato all’alba, nei pressi di un locale molto frequentato della città, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi e nessuna certezza sulla dinamica.

Il giovane, ferito e sanguinante, si è presentato da solo al pronto soccorso dell’ospedale cittadino attorno alle 5.30. I medici, dopo le prime valutazioni, hanno subito capito che si trovavano di fronte a una lesione causata da un proiettile entrato da una guancia e rimasto conficcato nella mascella, senza alcun foro di uscita. Una condizione clinica estremamente delicata che ha richiesto l’immediato trasferimento all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per un intervento d’urgenza.

Nel frattempo, via Margherita di Savoia è stata raggiunta dai carabinieri, pronti a ricostruire quanto accaduto all’esterno del locale dove presumibilmente è avvenuto lo sparo. L’area è stata isolata e passata al setaccio alla ricerca di elementi utili: residui di proiettili, tracce ematiche, testimonianze o filmati provenienti dalle telecamere di sorveglianza.

Le ipotesi investigative restano tutte aperte. Si valuta la possibilità di un litigio sfociato in violenza, così come quella di un gesto mirato, anche se il ragazzo non risulta avere precedenti. Gli inquirenti attendono che le condizioni del ferito migliorino per poter raccogliere una versione diretta dei fatti, tassello fondamentale per comprendere cosa abbia realmente innescato l’episodio.

Nel nosocomio leccese, il 24enne è stato condotto direttamente in sala operatoria. Sebbene le sue condizioni siano gravi, non sarebbe in pericolo di vita. Ciò che preoccupa maggiormente i sanitari è la posizione del proiettile, conficcato in una zona che richiede grande precisione e cautela per essere liberata senza provocare danni permanenti.

La città di Copertino, intanto, si interroga su una notte che ha infranto la quiete del centro storico e ha lasciato sul terreno solo domande, in attesa che le indagini possano fare chiarezza su un episodio tanto improvviso quanto inspiegabile.

