BRINDISI, LITE FURIOSA TRA DUE COPPIE AL BRINPARK: LA POLIZIA RIPORTA LA CALMA NEL PARCHEGGIO AFFOLLATO

(f.f.)_____________

Tensione e urla nel tardo pomeriggio di ieri al Brinpark di Brindisi, dove due coppie sono state protagoniste di un acceso diverbio degenerato in spintoni e insulti. L’episodio si è verificato attorno alle 19, quando il parcheggio del centro commerciale era ancora pieno di clienti e passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, il contrasto sarebbe nato per questioni legate a manovre o precedenze all’interno dell’area di sosta. In pochi istanti, la discussione si è trasformata in uno scontro animato, attirando l’attenzione dei presenti. Dopo un primo alterco nel parcheggio, i quattro si sarebbero spostati fin quasi all’ingresso di un esercizio commerciale, continuando a fronteggiarsi verbalmente.

A sedare la situazione sono intervenute le volanti della questura, che, una volta sul posto, hanno ristabilito l’ordine senza incontrare resistenze da parte dei coinvolti. Vista la presenza di numerose persone e l’orario di punta, la scena non è passata inosservata, suscitando curiosità e qualche timore tra i clienti del centro commerciale.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 per verificare eventuali necessità sanitarie, ma nessuno dei protagonisti ha riportato ferite né ha richiesto cure mediche. Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto a identificare i presenti e a ricostruire l’accaduto, riportando il parcheggio alla normalità dopo minuti di forte agitazione.

Category: Cronaca