BRINDISI, OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONTRO LA PESCA ILLEGALE

Dalle prime ore del mattino di ieri, le acque del porto di Brindisi sono state teatro di un’imponente operazione della Sezione Operativa Navale locale, coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. L’intervento, finalizzato a contrastare la pesca irregolare e le attività economiche non dichiarate, ha visto l’impiego di quattro mezzi navali e diverse pattuglie a terra, impegnate nei controlli sia in mare sia durante le fasi di sbarco e consegna del pescato.

Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno sequestrato oltre un quintale di prodotti ittici privi di tracciabilità, insieme a 1,5 chilometri di rete da posta, 3 chilometri di palangari e due verricelli elettrici utilizzati per le attività illecite. Le infrazioni contestate ammontano complessivamente a 41mila euro. Il pescato recuperato, su indicazione della ASL, è stato successivamente destinato allo Zoo di Fasano.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo condotto dal Servizio Navale della Guardia di Finanza, che non si limita alla tutela economica, ma comprende anche la protezione dell’ecosistema marino, la vigilanza sul rispetto delle norme di pesca e la salvaguardia delle risorse naturali del territorio.

Category: Cronaca