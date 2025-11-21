ANZIANO DI CASARANO TROVATO CON COCAINA IN CASA: SCATTA IL CARCERE

(f.f.)__________

Un controllo mirato degli agenti del commissariato di Taurisano ha portato all’arresto di un uomo di 76 anni, Attilio Gerundio, residente a Casarano, già sottoposto alla misura dei domiciliari. L’anziano, coinvolto nell’operazione “Fortezza” del marzo 2024 e recentemente condannato in primo grado, è nuovamente finito nei guai per presunta attività di spaccio svolta direttamente dalla sua abitazione.

La perquisizione è stata effettuata nella giornata di martedì e ha visto la partecipazione dell’unità cinofila “Africa” della polizia di frontiera di Brindisi. È stato proprio il fiuto del cane a permettere il rinvenimento di circa nove grammi di cocaina, suddivisi in due involucri nascosti con cura all’interno di un paio di calzini chiusi in un cassetto.

Durante il controllo, gli agenti hanno individuato anche materiale utilizzato per confezionare le dosi e due bilancini di precisione fissati con del nastro sotto il comodino. In altri calzini, sempre ben occultati, erano stati sistemati mille e trecento euro in contanti, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio. Al termine delle operazioni, l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto il trasferimento del 76enne nel carcere di Borgo San Nicola, ponendo fine alla sua detenzione domiciliare.

Category: Cronaca