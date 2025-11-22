DIARIO DEL GIORNO / SABATO 22 NOVEMBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è sabato 22 novembre 2025.
La Chiesa festeggia Santa Cecilia, patrona della musica, ma soprattutto Cristo Re.
- 1975 – Juan Carlos viene dichiarato re di Spagna a seguito della morte di Francisco Franco, conosciuto anche come Caudillo De Espana, quindi la Spagna ritorno alla democrazia in modo indolore dopo decenni di un governo vagamente fascista. Era il più giovane dei generali spagnoli, fu sincero e devoto cattolico e rigido anticomunista, tanto che Pio XII nel 1953 gli concesse l’Ordine supremo del Cristo, massima onorificenza vaticana. Arrivò al potere dopo una sanguinosa guerra civile durante la quale poté contare sull’appoggio dell’Italia fascista, mentre i comunisti, passati alla storia come Repubblicani, poterono contare sull’appoggio dell’Urss.
- 1982 – Giovanni Paolo II pubblica l’esortazione apostolica Familiaris Consortio, sul matrimonio e la famiglia alla luce del Vangelo.
Proverbio salentino: CI NU NCIGNI NU SPICCI
Se non inizi non finisci.
E’ inutile perdere tempo in chiacchiere, conviene iniziare ad operare se si vuole portare a termine l’opera.
Category: Costume e società