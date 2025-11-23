ANZIANO UCCISO IN CASA A COLTELLATE, IL FIGLIO ACCUSATO DI OMICIDIO
(Rdl) _____________ Un grave episodio di cronaca nera si è verificato ieri sera a Brindisi, dove, all’interno del suo appartamento in via dei Sarti, nel rione Sant’Elia, è stato ritrovato il cadavere di un anziano, Cosimo Zullino, 70 anni, ucciso a coltellate.
Le indagini, coordinate dal pm di turno presso la Procura della Repubblica Livia Orlando, hanno portato rapidamente ad individuare il presunto autore, Alessandro Zullino, 41 anni, figlio della vittima. L’uomo andato a costituirsi ai Carabinieri. E’ emerso che è seguito da un centro specializzato in disturbi psichiatrici.
E’ stato fermato con l’accusa di omicidio volontario.
