banner ad
banner ad

DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 24 NOVEMBRE 2025

| 24 Novembre 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è lunedì 24 novembre 2025.

La Chiesa festeggia santa Flora e santa Marta: auguri alle nostre amiche che si chiamano così.

A Lecce il nostro amico Claudio Danisi compie 72 anni: auguri, e ad maiora! E sempre a Lecce festeggia il suo compleanno la nostra amica Raffaelle Gismondi, affettuosi auguri.

1969 – Programma Apollo: l’Apollo 12 ammara nell’Oceano Pacifico, ponendo fine alla seconda missione dell’uomo sulla Luna.

1971 – Un uomo che si fa chiamare Dan Cooper (comunemente ricordato come D. B. Cooper) si paracaduta da un aereo della Northwest Orient Airlines che aveva dirottato con 200.000 dollari di riscatto; di lui non si è più saputo nulla.

Il mese sta per finire: controlliamo se abbiamo fatto  nei vari campi, è proprio il caso di dirlo, cui ci dedichiamo, quanto era da fare, come avevamo segnalato ai primi di novembre.

LAVORI DEL MESE______Ultimate la messa a dimora di piante da frutto, piante ornamentali, siepi, arbusti da giardino. Terminate di interrare i bulbi delle piante a fioritura primaverile. Mettete in funzione le strutture di protezione. Controllate i prodotti conservati in magazzino. Non vi lasciate sorprendere da possibili brinate.

ORTO______Continuate l’imbianchimento di sedano, finocchi, cardi, indivie e radicchi. Raccogliete i carciofi appena giungono a maturazione, senza lasciarli indurire. Semine in terreno aperto: fave, piselli, spinaci, aglio e cipolla. Semine in ambiente protetto: valeriana, lattughe, cicorie, radicchi, rucola, ravanelli, spinaci.
GIARDINO______Ricordatevi delle piante in vaso riposte per l’ inverno, dando aria e innaffi  ogni dieci – giorni. Svasate i crisantemi man mano che sfioriscono, tagliateli al colletto e interrateli: li riprenderete per fare vasi in primavera.

Fatto tutto? Rimangono pochi giorni per finire in tempo quanto necessario.

Proverbio salentino: LA PIRA QUANDU E’ MATURA CATE SULA
La pera quando è matura cade da sola.
In altre parole quando la situazione matura si raccolgono i frutti senza fare alcuna fatica.

Category: Costume e società

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad