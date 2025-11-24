DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 24 NOVEMBRE 2025
Oggi è lunedì 24 novembre 2025.
La Chiesa festeggia santa Flora e santa Marta: auguri alle nostre amiche che si chiamano così.
A Lecce il nostro amico Claudio Danisi compie 72 anni: auguri, e ad maiora! E sempre a Lecce festeggia il suo compleanno la nostra amica Raffaelle Gismondi, affettuosi auguri.
1969 – Programma Apollo: l’Apollo 12 ammara nell’Oceano Pacifico, ponendo fine alla seconda missione dell’uomo sulla Luna.
1971 – Un uomo che si fa chiamare Dan Cooper (comunemente ricordato come D. B. Cooper) si paracaduta da un aereo della Northwest Orient Airlines che aveva dirottato con 200.000 dollari di riscatto; di lui non si è più saputo nulla.
Il mese sta per finire: controlliamo se abbiamo fatto nei vari campi, è proprio il caso di dirlo, cui ci dedichiamo, quanto era da fare, come avevamo segnalato ai primi di novembre.
LAVORI DEL MESE______Ultimate la messa a dimora di piante da frutto, piante ornamentali, siepi, arbusti da giardino. Terminate di interrare i bulbi delle piante a fioritura primaverile. Mettete in funzione le strutture di protezione. Controllate i prodotti conservati in magazzino. Non vi lasciate sorprendere da possibili brinate.
Fatto tutto? Rimangono pochi giorni per finire in tempo quanto necessario.
Proverbio salentino: LA PIRA QUANDU E’ MATURA CATE SULA
La pera quando è matura cade da sola.
In altre parole quando la situazione matura si raccolgono i frutti senza fare alcuna fatica.
