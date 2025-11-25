RISULTATI DEFINITIVI DELLE ELEZIONI REGIONALI IN PUGLIA E NOMI DEGLI ELETTI
(Rdl) ________________ Risultati definitivi delle elezioni regionali in Puglia e nomi dei candidati eletti.
ANTONIO DECARO 919.665 voti – 63,97 % – 29 seggi alla coalizione, di cui 14 al PD, 7 alla lista Decaro presidente, 4 alla lista Per la Puglia, 4 al M5S.
LUIGI LO BUONO 505.055 voti – 35,13 % – 20 seggi alla coalizione, di cui 11 a Fratelli d’Italia, 5 a Forza Italia, 4 alla Lega.
ADA DONNO 10.070 voti – 0,70% – zero seggi a Puglia Pacifista e Popolare
SABINO MANGANO 2.819 VOTI – 0,20% – zero seggi a Alleanza Civica Per la PuGLIA.
Consiglieri eletti:
PD: Francesco Paolicelli, Elisabetta Vaccarella, Ubaldo Pagano a Bari; Loredana Capone e Stefano Minerva a Lecce; Cosimo Borraccino e Donato Pentassuglia a Taranto; Rossella Falcone e Raffaele Piemontese a Foggia; Isabella Lettori e Antonio Matarrelli a Brindisi; Debora Ciliento, Domenico De Santis e Giovanni Vurchio nella Bat.
DE CARO PRESIDENTE: Giuseppe Fischetti a Taranto, Tommaso Gioia a Brindisi; Silvia Miglietta a Lecce; Nicola Rutigliano nella Bat; Giulio Scapato e Graziamaria Starace a Foggia; Felice Antonio Spaccavento a Bari.
PER LA PUGLIA: Sebastiano Leo a Lecce; Ruggiero Passero nella Bat; Saverio Tammacco a Bari; e Antonio Tutolo a Foggia.
M5S: Annagrazia Angolano a Taranto; Rosa Barone a Foggia, Cristian Casili a Lecce e Maria La Ghezza a Bari.
FRATELLI D’ITALIA: Tommaso Scatigna a Bari; Cataldo Basile e Paolo Pagliaro a Lecce; Renato Perrini e Giampaolo Vietri a Taranto; Giovanni De Leonardis e Nicola Gatta a Foggia; Luigi Caroli e Antonio Scianaro a Brindisi; Andrea Ferri e Antonia Spina nella Bat.
FORZA ITALIA: Paolo Dell’Erba a Foggia; Massimiliano Di Cuia a Taranto; Marcello Lanotte nella Bat; Paride Mazzotta a Lecce e Anna Carmela Minuto a Bari.
LEGA: Napoleone Cera a Foggia; Gianfranco De Blasi a Lecce; Fabio Romito a Bari e Antonio Paolo Scalera a Taranto.
“La Lega supera l’8% in Puglia con oltre 100.000 voti. Un risultato straordinario di cui sono orgoglioso e che rappresenta appieno il valore della Lega, nonostante la sconfitta del centrodestra. Sono numeri importantissimi, che portano a confermare 4 seggi in Consiglio Regionale.
In alcune Città, ci sono stati picchi di oltre il 39% e siamo primo partito della coalizione. Non sono solo numeri, ma una grande dimostrazione di fiducia dei cittadini pugliesi per la nostra proposta. Donne e uomini competenti, professionisti, appartenenti alla società civile e al terzo settore che hanno rappresentato al meglio quanto la Lega sia radicata sul territorio. Un partito che ascolta. Un partito del fare. Del buongoverno. Il mio in bocca al lupo a Fabio Romito, Gianni De Blasi, Napoleone Cera e Antonio Scalera. Grazie a Vittorio Zizza, che non entra in Consiglio solo perché il meccanismo elettorale prevede che sia la Lega a dover cedere il seggio al candidato presidente. E un grande grazie alla Puglia e ai Pugliesi. Questa fiducia è un ulteriore stimolo per continuare a lavorare con costanza e determinazione”.
“Fratelli d’Italia in Puglia cresce e raggiunge il primato di consensi del partito nelle regioni del Mezzogiorno e nelle Isole”.
“Fratelli d’Italia si conferma locomotiva del centrodestra in Puglia ottenendo il 18,7% dei voti – precisa Gemmato – e aumentando la percentuale di consensi del 50% (con oltre 37mila voti in più nonostante un calo dell’affluenza di oltre 15 punti) rispetto alle scorse elezioni regionali del 2020, quando ottenne il 12,6%. Numeri che, allo stato, ci assegnano 11 consiglieri regionali, 5 in più rispetto alla scorsa consigliatura. Siamo il secondo gruppo più rappresentativo in consiglio regionale Questi dati – aggiunge l’on. Gemmato – rappresentano il miglior risultato di Fratelli d’Italia nelle analoghe competizioni elettorali delle regioni meridionali e delle isole”.
“Tale risultato – aggiunge – premia un lavoro di squadra straordinario svolto in primis dai nostri candidati, ma anche da tutta la struttura del partito grazie a un radicamento territoriale in tutta la regione”
”Oltre ad augurare un buon lavoro ai nostri consiglieri eletti – prosegue – sento il dovere di ringraziare Luigi Lobuono per la tenacia e la passione con cui ha condotto questa campagna elettorale. Nonostante le difficoltà della competizione, è riuscito in tempi rapidi a conseguire un risultato significativo.”
“Fratelli d’Italia – conclude – saprà rappresentare una ferma opposizione all’amministrazione regionale guidata da Antonio Decaro: non faremo sconti a nessuno e su temi importanti come la sanità, confermiamo sin d’ora la nostra fermezza affinché ai cittadini siano fornite risposte immediate e concrete e non veline patinate”.