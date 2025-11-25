RISULTATI DEFINITIVI DELLE ELEZIONI REGIONALI IN PUGLIA E NOMI DEGLI ELETTI

(Rdl) ________________ Risultati definitivi delle elezioni regionali in Puglia e nomi dei candidati eletti.

ANTONIO DECARO 919.665 voti – 63,97 % – 29 seggi alla coalizione, di cui 14 al PD, 7 alla lista Decaro presidente, 4 alla lista Per la Puglia, 4 al M5S.

LUIGI LO BUONO 505.055 voti – 35,13 % – 20 seggi alla coalizione, di cui 11 a Fratelli d’Italia, 5 a Forza Italia, 4 alla Lega.

ADA DONNO 10.070 voti – 0,70% – zero seggi a Puglia Pacifista e Popolare

SABINO MANGANO 2.819 VOTI – 0,20% – zero seggi a Alleanza Civica Per la PuGLIA.

Consiglieri eletti:

PD: Francesco Paolicelli, Elisabetta Vaccarella, Ubaldo Pagano a Bari; Loredana Capone e Stefano Minerva a Lecce; Cosimo Borraccino e Donato Pentassuglia a Taranto; Rossella Falcone e Raffaele Piemontese a Foggia; Isabella Lettori e Antonio Matarrelli a Brindisi; Debora Ciliento, Domenico De Santis e Giovanni Vurchio nella Bat.

DE CARO PRESIDENTE: Giuseppe Fischetti a Taranto, Tommaso Gioia a Brindisi; Silvia Miglietta a Lecce; Nicola Rutigliano nella Bat; Giulio Scapato e Graziamaria Starace a Foggia; Felice Antonio Spaccavento a Bari.

PER LA PUGLIA: Sebastiano Leo a Lecce; Ruggiero Passero nella Bat; Saverio Tammacco a Bari; e Antonio Tutolo a Foggia.

M5S: Annagrazia Angolano a Taranto; Rosa Barone a Foggia, Cristian Casili a Lecce e Maria La Ghezza a Bari.

FRATELLI D’ITALIA: Tommaso Scatigna a Bari; Cataldo Basile e Paolo Pagliaro a Lecce; Renato Perrini e Giampaolo Vietri a Taranto; Giovanni De Leonardis e Nicola Gatta a Foggia; Luigi Caroli e Antonio Scianaro a Brindisi; Andrea Ferri e Antonia Spina nella Bat.

FORZA ITALIA: Paolo Dell’Erba a Foggia; Massimiliano Di Cuia a Taranto; Marcello Lanotte nella Bat; Paride Mazzotta a Lecce e Anna Carmela Minuto a Bari.

LEGA: Napoleone Cera a Foggia; Gianfranco De Blasi a Lecce; Fabio Romito a Bari e Antonio Paolo Scalera a Taranto.

