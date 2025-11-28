LA STORIA E L’ATTUALITA’ DI TARANTO NEL LIBRO DI ARTURO GUASTELLA. QUESTA SERA LA PRESENTAZIONE A MANDURIA

di Raffaele Polo _____________

“Taranto: dall’Età murattiana all’(in)civiltà dell’acciaio” (I libri di Icaro, pagine 124, 16 euro): il nuovo libro di Arturo Guastella arriva a Manduria.

L’Associazione di Promozione Sociale “Walter Tommasino” di Manduria, in collaborazione con la casa editrice “Icaro – I libri di Icaro”, organizza la presentazione del nuovo libro di “Arturo Guastella”: l’evento si tiene venerdì 28 novembre 2025, alle ore 19, presso il Convento dei Padri Passionisti in Viale Mancini, Manduria.

Il volume indaga la storia della città di Taranto, attraversando il periodo murattiano fino ad arrivare alle contraddizioni e complessità legate all’era industriale dell’acciaio, con uno sguardo critico sul rapporto tra sviluppo, territorio e comunità.

Durante la serata intervengono:

Dott. Gianni Florido, già Presidente della Provincia di Taranto

Prof. Nicola Triggiani, Università di Bari Aldo Moro

Dott. Arturo Guastella, autore del libro, giornalista e scrittore

A coordinare gli interventi sarà il Dott. Giuseppe Tommasino, già giudice del Tribunale di Taranto.

Taranto e la sua storia millenaria, le radici arcaiche, i fasti dell’età classica, il rapporto con il mare, il porto, l’Arsenale, l’Ilva, le Tv private e il sogno del benessere… Un viaggio nella storia del capoluogo jonico tra contraddizioni, speranze disattese, personaggi e protagonisti di una parabola raccontata con il rigore dello storico e il passo del giornalista che non risparmia giudizi anche severi. Guastella punta il dito su uno sviluppo economico, sociale e culturale largamente inespresso, sull’incapacità dei tarantini di raccogliere l’eredità di Gioacchino Murat non tenendo conto, da un certo punto in poi, la storia della loro città e delle sue grandi potenzialità. Una denuncia civile da parte di chi non si arrende a un destino che parrebbe segnato ma che Taranto non merita.

Arturo Guastella, prima biochimico ricercatore all’Istituto di Fisica Nucleare della Sapienza di Roma, diviene giornalista dal 1971 cominciando a scrivere per «Il Messaggero» e, poi, per il «Corriere della Sera», «Nuova Ecologia», «Ulisse 2000», il giornale d’arte «Il Terzo Occhio». Ha contribuito a fondare e poi diretto per quindici anni «Video Levante», continuando a collaborare con «Il Messaggero», «L’Espresso», la Rai, «Le Figaro», il «Corriere del Giorno», «Quotidiano», la «Prensa» di Rio de Janeiro, «Ingegneria Ambientale». Ha diretto per nove anni le Relazioni Esterne di una società dell’IRI ad alta tecnologia. Attualmente scrive per la «Gazzetta del Mezzogiorno» e per il giornale digitale «Italia Libera».

Category: Cultura, Eventi, Libri